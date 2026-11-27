Непобеждённый боец UFC, выступающий в категории до 93 кг, новозеландец Навахо Стирлинг призвал руководство промоушена организовать ему поединок против бывшего претендента на титул UFC в тяжёлом весе американца Джоша Хокита после того, как тот раскритиковал ситуацию в полутяжёлом весе.

«Организуйте это, UFC, Дана Уайт!» – написал Стирлинг на своей странице в социальной сети Х в ответ на критичное заявление Хокита.

Навахо 28 лет. Представитель Новой Зеландии дебютировал в ММА в 2019 году. В профессиональном рекорде Стирлинга 12 побед, из которых восемь были одержаны нокаутом, и ни одного поражения.