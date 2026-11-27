Тренер Рахмонова сообщил, когда Шавкат рассчитывает провести первый с 2024 года бой в UFC

Эдуард Базров, являющийся тренером непобеждённого бойца UFC казаха Шавката Рахмонова, сообщил, когда Номад рассчитывает провести первый с декабря 2024 года поединок в североамериканском промоушене.

«По возвращению Шавката я ничего не могу вам сказать. Потому что, как вы видите, восстановление затянулось. Мои расчёты на следующий год, март-апрель. Вот примерно так», — приводит слова Базрова портал Sports.kz.

Шавкату 31 год. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств представитель Казахстана дебютировал в октябре 2014 года. В рекорде Номада 19 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Шавкат Рахмонов является бывшим чемпионом M-1 Global в полусреднем весе с одной успешной защитой титула.

В феврале 2026 года представитель Казахстана был исключён из официального рейтинга UFC из-за неактивности.