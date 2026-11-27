Сооснователь и тренер зала American Top Team Маркус Силвейра высоко оценил дальнейшие перспективы экс-обладателя пояса Bellator в категории до 77 кг, а ныне бойца UFC украинца Ярослава Амосова в североамериканском промоушене.

«Я верю, что через два боя Ярослав станет чемпионом. Не вижу никого, кто мог бы его остановить. Махачев? Стиль Ярослава очень неудобен для Ислама. И я твёрдо верю, что этот поединок не состоится, поскольку Ислам это знает и завершит карьеру до того, как это произойдёт. Его прогресс впечатляет. Не сомневаюсь, что Ярослав самый разносторонний боец в полусреднем дивизионе, поэтому я на 100% уверен, что он станет чемпионом в этой категории. Максимум через один-два боя он завоюет этот пояс», — приводит слова Силвейры портал Sherdog.