Хорхе Климент, являющийся бывшим главным тренером экс-чемпиона UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузина Илии Топурии, высказался о перспективах бойца в промоушене.

— Как думаешь, у него осталось желание вернуть чемпионский пояс?

— Думаю, и это исключительно моё скромное мнение, что часть прежней мотивации он потерял, окружив себя новыми людьми, которые знают его всего год. Я вижу ситуацию именно так. Его погрузили в мир комфорта и славы, который, как мне кажется, интересует их гораздо больше, чем его самого. Они лишили его прежнего голода до побед. Но я думаю, что произошедшее может вернуть ему эту мотивацию. Если он действительно хочет побеждать, ему нужно вновь обрести ту ауру, которая была у нас. Но это зависит только от него, — приводит слова Климента BetBrothers.

Ранее Топурия подтвердил, что его приоритетом является проведение реванша с действующим обладателем титула UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гейджи в следующем году.