Артур Субханкулов — Энди Крус: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В пятницу, 27 ноября, в Уфе состоится турнир IBA.PRO 22, главным событием которого станет поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе. Российский боксёр Артур Субханкулов встретится с олимпийским чемпионом из Кубы Энди Крусом. Начало турнира IBA.PRO 22 запланировано на 16:00 мск. Поединок Субханкулова и Круса станет главным событием вечера и начнётся ориентировочно в 19:30 мск. Бой рассчитан на 12 раундов.

Прямая трансляция турнира IBA.PRO 22 будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Субханкулов занимает второе место в рейтинге IBF, Крус — третье. Оба боксёра успешно прошли взвешивание и показали одинаковый вес — 61 кг. Они уже встречались на любительском ринге в 2019 году в Чехии, тогда победу раздельным решением судей одержал кубинец.