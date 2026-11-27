Чемпион IBF в полусреднем весе Лиам Паро заявил, что команда Девина Хейни не согласилась на добровольное тестирование перед объединительным поединком, который состоится 19 декабря в Сан-Франциско.

«Ух ты, только что узнал, что Хейни отказываются от тестирования VADA. Если вам нечего скрывать, в чём проблема зарегистрироваться в VADA, с которой вы уже сотрудничали раньше, и проходить тестирование перед боем? Почему теперь всё изменилось?

Вы проповедуете чистый бокс и выступаете против запрещённых препаратов, но мы всё ещё ждём, когда вы согласитесь начать тестирование VADA. В чём задержка?» — написал Паро в своём аккаунте в социальной сети Х.

Бой Хейни (33-0, 15 KO) и Паро (28-1, 16 KO) за титулы WBO и IBF в полусреднем весе запланирован на 19 декабря и пройдёт на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско.