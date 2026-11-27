Билл Хейни, отец, менеджер и главный тренер чемпиона WBO в полусреднем весе Девина Хейни, заявил, что не собирается рекомендовать сыну добровольно проходить тестирование VADA перед объединительным боем с Лиамом Паро.

«Есть тестирование WBO, есть тестирование IBF, есть тестирование Атлетической комиссии штата Калифорния. Нас устраивают все эти проверки, но я больше не собираюсь рекомендовать Девину добровольно проходить тестирование VADA.

Когда мы говорим о трёх неделях добровольного тестирования, это ничего не значит. Если вы действительно хотите пройти тестирование и показать людям свою чистоту, тогда делайте это правильно. Не приходите с этим в последний момент. Если вам нужно тестирование VADA, то делать это надо как положено. В противном случае всё это чушь.

Мы подписали соглашение на бой 19 декабря на тех же условиях, на которых они [с Льюисом Крокером] дрались в прошлый раз [24 июня в Австралии], с теми же чемпионскими правилами. Они согласились на бой и теперь не могут от него отказаться, потому что мы уже договорились. А теперь возвращаются и просят нас добровольно проходить тестирование? Мы ничего не обязаны делать добровольно», — приводит слова Хейни-старшего издание The Ring.