Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Райан Гарсия раскритиковал решение Девина Хейни не проходить добровольное тестирование VADA перед объединительным боем с Лиамом Паро.

«Оправдание Билла Хейни было ужасным. Как люди вообще могут не подозревать ничего неладного и не возмущаться тем, что Девин не зарегистрирован для тестирования VADA? Должно быть какое-то более убедительное объяснение, чем просто: «О, уже слишком поздно. Мы слишком близко к бою».

Я проходил тестирование VADA, потому что Хейни заявили, что я не смогу драться, если не буду пользоваться VADA. Мой главный вопрос: почему раньше они так настойчиво требовали VADA? Это просто странно. И вдруг теперь они больше не выступают за VADA. Нужно задавать Хейни больше вопросов и требовать от них ответов. Пока что их объяснения неубедительны. Они не позволяют людям чувствовать себя спокойно», — приводит слова Гарсии издание The Ring.

Боксёры встречались в апреле 2024 года. Тогда Гарсия одержал победу решением большинства судей, трижды отправив Хейни в нокдаун, однако позднее результат поединка изменили на несостоявшийся после обнаружения остарина в допинг-пробе американца. Гарсия получил годичную дисквалификацию и на протяжении всего разбирательства отрицал сознательное употребление запрещённого вещества.