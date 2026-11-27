Чемпион WBC в полусреднем весе Райан Гарсия предположил, что отказ Девина Хейни от тестирования VADA связан со смертью Виктора Конте, бывшего владельца компании BALCO и основателя SNAC. Американец обвинил команду соперника в попытках скрыть возможные нарушения и потребовал провести расследование.

«Просто заткнись и проходи тестирование, чёртова ты тварь. Мы следим за тобой. Если это не проблема, покажи всем, что ты чист. Так смешно, что именно сейчас, после смерти твоего папочки Конте, который больше не может тебе помогать, ты решил отказаться от VADA. Ты блокируешь всех, кто показывает тебе доказательства того, что Конте говорил, будто знает, как обходить тесты. Берегись того, что будет дальше.

Девин прямо сейчас отчаянно ищет формулу Конте. Ему нужно как можно скорее уделить внимание, пока он обзванивает всех, кого может, пытаясь разобраться в этом. До боя осталось четыре недели. Не должно быть никаких причин, по которым ты до сих пор не проходишь тестирование. Хейни должны расследовать, и я не остановлюсь, пока этого не произойдёт», — написал Гарсия в своём аккаунте в социальной сети Х.

Конте, ранее осуждённый за распространение стероидов, впоследствии стал известен как сторонник борьбы с допингом и играл заметную роль в боксе благодаря связям с VADA. Он умер в ноябре 2025 года.