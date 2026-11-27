Журналисты и инсайдеры издания MMA Fighting Дэймон Мартин и Гильерме Круз рассказали о следующем поединке 33-летнего австралийского тяжеловеса Тая Туивасы, который в данный момент идёт на серии из восьми поражений.

По данным журналистов, 6 февраля 2027 года Туиваса встретится на турнире в Сиднее в поединке против 35-летнего бразильца Джонаты Диниза (9-3).

Только один боец в истории UFC потерпел восемь поражений кряду — Тони Фергюсон, также проигравший восемь боёв подряд с 2020 по 2024 год. Если Туиваса проиграет Динизу, он не только установит новый рекорд UFC, но и повторит известную серию Сэма Алви без побед в девяти боях (0-8-1).