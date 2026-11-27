Хорхе Климент, экс-тренер бывшего чемпиона UFC Илии Топурии, отреагировал на слова британца Пэдди Пимблетта о популярности Топурии в Испании.

«Это Пэдди так говорит. Я думаю, что это Пэдди использует имя Илии, чтобы стать известным. В конце концов, кто из них знаменит? Кто новый Конор Макгрегор в UFC, новый Канело? Все говорят о нём — независимо от того, выигрывает он или проигрывает. Он привлекает внимание благодаря своему поведению и тому, как себя преподносит», — приводит слова Климента издание BetBrothers.

Илии Топурии 29 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В 2024-м стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), после чего провёл одну защиту. В 2025-м завоевал титул в лёгком весе (до 70 кг). Всего на его счету в организации девять побед и одно поражение.