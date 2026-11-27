Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец хорватского происхождения Стипе Миочич объяснил, почему бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс вышел бы победителем из схватки с камерунским бойцом и боксёром Фрэнсисом Нганну.

«Я бы хотел увидеть этот бой. Думаю, у Фрэнсиса было бы преимущество. Я так думаю, потому что он просто был более активен. Фрэнсис, кажется, становится лучше с каждым боем — это то, что я заметил во Фрэнсисе от первого боя ко второму. Но Джонса никогда нельзя сбрасывать со счетов. Он просто такой хитрый и умный, и он великолепен в партере», — приводит слова Миочича MMA Fighting.