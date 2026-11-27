Непобеждённый чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе американец Девин Хейни ответил на критику Райана Гарсии, который назвал подозрительным его отказ от добровольного тестирования ВАДА перед объединительным боем с Лиамом Паро. Американец напомнил о прежних высказываниях Гарсии в адрес антидопинговой организации и обвинил Паро в попытке ввести общественность в заблуждение.

«Райан Гарсия вдруг стал представителем чистого бокса и тестирования ВАДА. Никогда не думал, что доживу до такого дня. Райан утверждал, что ВАДА — самая коррумпированная организация, хотя сам провалил тест Атлетической комиссии штата. Когда я проходил тестирование 24/7/365, вы говорили, что это потому, что ВАДА работает на нас. А теперь вы все сторонники ВАДА.

Лиам Паро ничего не решает. Он вас обманул. Он зарегистрировался для тестирования ВАДА два дня назад. Хватит вводить общественность в заблуждение, мистер Паро. От этого избиения тебе не уйти», — написал Хейни в социальной сети Х.

Хейни и Паро должны провести объединительный бой за титулы WBO и IBF 19 декабря в Сан-Франциско.