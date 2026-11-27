Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец хорватского происхождения Стипе Миочич высказался о самых сложных соперниках в своей карьере.

«Самый сложный соперник в карьере? Тут борьба между Даниэлем Кормье и Джоном Джонсом. Джонс был просто очень хитрым. Он невероятно умён и всегда имел хороший план на бой. Эта способность делала подготовку к поединку с ним просто невероятно трудной. Он всегда видел свои возможности и использовал их благодаря умному и хорошо выполненному плану на бой», — приводит слова Миочича издание MMA Fighting.

С Кормье Миочич провёл трилогию — в первом поединке в 2019-м проиграл ему нокаутом, затем в 2019-м взял реванш техническим нокаутом, а в 2020-м закрыл трилогию победой единогласным судейским решением.

С Джонсом Миочич встретился в двух последних боях в UFC — в 2021-м (проиграл нокаутом) и в 2024-м (техническим нокаутом уступил).