Гуадалупе Валенсия, адвокат и советник чемпиона WBC в полусреднем весе Райана Гарсии выразил сомнения по поводу решения Девина Хейни не проходить добровольное тестирование ВАДА перед объединительным боем с Лиамом Паро.

«Время, когда всё это происходит, вызывает невероятно большие подозрения. Их необходимо публично призвать к ответу. Мы не можем просто стоять в стороне и молчать.

ВАДА заявляла, что существует серьёзная разница между тестированием комиссии и её собственными проверками. ВАДА сообщала нам, что проверяет на кровяной допинг, гормон роста, пептиды, синтетический тестостерон и многое другое.

Нам трудно не возмущаться и не подозревать ничего неладного, учитывая, что раньше они были главными сторонниками ВАДА, а теперь не хотят проходить тестирование этой организации перед важнейшим объединительным боем. Это неприемлемо», — приводит слова Валенсии издание The Ring.