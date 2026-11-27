Человек, оказавшийся в центре конфликта американских бойцов Джона Джонса и Джоша Хокита, выступил с заявлением в защиту бывшего чемпиона UFC. В интервью он рассказал, что Джонс неоднократно помогал ему в трудные моменты, и подчеркнул, что Хокит не знает подробностей его личной жизни. Мужчина попросил издание не раскрывать его имя.

Конфликт обострился 15 ноября, когда Хокит обвинил Джонса в употреблении наркотиков вместе с их общим знакомым, и заявил, что это повлияло на его физическое и психологическое состояние. Джонс отверг обвинения и сообщил, что у мужчины шизофрения. По словам экс-чемпиона UFC, именно он помог ему попасть в больницу и оплатил возвращение домой, в Швейцарию. В переписке с The Scrap мужчина подтвердил, что Джонс поддерживал его и не раз приходил на помощь.

«Я обязан Джону своей жизнью. Он заботится обо мне как о брате. Это один из величайших людей, которых я когда-либо встречал. Он был рядом, когда в меня никто не верил. Джош не знает мою жизнь так, как её знает Джон.

Джон никогда не склонял меня к употреблению наркотиков и не побуждал меня к этому. Я благодарен ему за помощь и за время, проведённое вместе. Он хорошо ко мне относился и всегда помогал. Джон проявил ко мне больше благодарности, чем 99% представителей мира ММА. Я просто не могу позволить кому-то очернять его имя, рассказывая ложные истории ради поддержания вымышленного образа. Кроме того, упоминание моего имени бездумно, поскольку это влияет на мою личную жизнь.

Когда я находился в Альбукерке, у меня также был недавно разрыв мениска. Эта травма впоследствии потребовала операции, которую мне сделали месяц назад. Кроме того, я до сих пор восстанавливаюсь после сотрясения мозга, полученного более года назад. Оно так и не прошло полностью. Сейчас я прохо