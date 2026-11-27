Бразильский боец Жан Силва заявил о том, что на него попытался совершить наезд автомобиль в Аракажу, Бразилия, пока он готовился к участию в Ironman, который пройдёт в воскресенье, 29 ноября.

«Парень намеренно сбил меня. Мне удалось увернуться, но затем он направил машину прямо на меня и моего тренера. Я упал и смог подняться, а он обругал меня и скрылся с места происшествия. Но с помощью другой машины, которая ехала позади нас, нам удалось сфотографировать его номерной знак.

У меня есть номерной знак. Мне просто нужно, чтобы мэр Аракажу связался со мной, чтобы я мог передать номер властям. И ещё мой велосипед, верно? Я хочу компенсацию. Я хочу, чтобы он заплатил за то, что сделал, и, что самое важное, я не хочу, чтобы это повторилось», — сказал Силва в видео в социальных сетях.