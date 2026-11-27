Чемпион WBC в полусреднем весе Райан Гарсия заявил, что чувствует себя оправданным на фоне спора вокруг отказа Девина Хейни от тестирования ВАДА. Американец вновь вернулся к допинговому скандалу после их боя в апреле 2024 года.

«На 100% я чувствую, что меня оправдали после того, как со мной поступили. В каком-то смысле это приятно, но я думаю, что за всем этим определённо скрывается что-то ещё. Люди уже говорят, что я был прав. Я до сих пор задаю вопрос, на который они так и не ответили прямо: откуда младший брат Девина Хейни узнал раньше всех, что моя проба окажется положительной? Это невозможно без доступа к внутренней информации.

Я знаю всем сердцем, что никогда не принимал остарин. Я не знаю, как достать стероиды. Я даже никогда не думал об их употреблении. До сих пор не понимаю, что произошло. Странно, что на протяжении всего времени мои тесты были отрицательными, а потом внезапно результат оказался положительным. Это странно, но я не хочу вдаваться в подробности», — приводит слова Гарсии с The Ring.

После боя с Хейни в апреле 2024 года в пробе Гарсии обнаружили остарин. Первоначальный результат поединка, в котором Райан одержал победу решением большинства судей, впоследствии изменили на несостоявшийся. Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк также дисквалифицировала боксёра на один год.