Бывший боец UFC, представляющий Ирландию, Артём Лобов ответил, смог бы вновь подружиться с легендарным Конором Макгрегором.

— Если бы Конор сегодня позвонил тебе и предложил спокойно поговорить, ты бы ответил? Есть ли шанс восстановить хотя бы человеческие отношения? Вот позвонит, скажет тебе: «Артём. Я вот ушёл вот в эту яму. Эта вот наркота забрала меня, она одурманила меня. Я вот сейчас отошёл от этого. Я пришёл в себя. Я поступил с тобой несправедливо». Ну вот, допустим, скажет: «Братан, это я, это я тот самый Конор. Но я немножечко как бы сошёл с пути. Возвращайся. Мне обидно за то, что произошло между нами. Ты был тот, кто был рядом до конца со мной, кто помогал мне». Ты впустишь его снова в свою жизнь?

— Конечно, да, возможно, как-то и хотелось бы, но он сделал такие вещи, пока вот этот весь шум шёл, что я не могу это простить, — сказал Лобов в интервью Магомеду Исмаилову на его YouTube-канале.