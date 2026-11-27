Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец Тайрон Вудли записал песню вместе с популярным певцом Алоэ Блэком.

«[В сообществе] PAC связались со мной и сказали, что у них есть конкурс на песню, которую делает Алоэ Блэк, и, очевидно, Алоэ Блэк — легенда в этом деле. Очень мощная песня, очень сильный голос. Многие знают его песню, на которую он был номинирован [на «Грэмми»], но я помню один раз, я был в Лос-Анджелесе, в «Крипто.ком Арене», а он выступал на улице, и тогда, о чём бы ты ни говорил, что бы ты ни слушал, когда ты слышал его голос, ты просто должен был остановиться, обернуться и посмотреть, что, чёрт возьми, происходит.

Так что я просто был в процессе выпуска творчества и не позволял искусству стоять на месте, потому что я чувствую, что как боец смешанных единоборств мы слышим фанатов, а фанаты так громко и многословно хотят сказать тебе оставаться в одной форме искусства. Сначала стал известен в смешанных единоборствах, но я всегда любил музыку. Я люблю актёрскую игру, люблю продюсирование, люблю рисование — всё, что является формой искусства, — это то, что я люблю делать. Так что я просто говорил себе, что буду выпускать больше музыки, что не буду просто сидеть сложа руки и беспокоиться о чрезмерно самоуверенных, потому что тебя начнут разбирать по косточкам, если ты начал с другой формы искусства до музыки, верно? Все смотрят на твою музыку немного внимательнее.

Так что прямо тогда, когда я говорил себе это и заставлял себя выпускать музыку, я получил запрос на участие в этом конкурсе, и я смеюсь, потому что это как выйти из зоны комфорта и не только бросить себе вызов, выпустив свою собстве