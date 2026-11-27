28-летний чемпион WBC в полусреднем весе Райан Гарсия заявил о готовности провести поединок с обладателем титула IBF Лиамом Паро, если объединительный бой австралийца с Девином Хейни не состоится. Американец также посоветовал команде Паро продолжать настаивать на добровольном тестировании ВАДА.

«Команда Лиама Паро должна ещё сильнее настаивать на этом. Но я понимаю: бой может не состояться, а им нужно получить деньги. Я готов, я в форме. На данный момент я думаю, что Хейни победит, но, если по какой-то причине бой сорвётся, я готов спасти ситуацию 19 декабря», — приводит слова Гарсии издание The Ring.