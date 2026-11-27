Компания, подавшая в суд на Флойда Мейвезера, намерена заблокировать его бой с Гарсией

Компания CSI Sports заявила, что не позволит бывшему чемпиону мира по боксу Флойду Мейвезеру провести поединок с американцем Райаном Гарсией, пока тот не выполнит свои договорные обязательства перед организацией. Об этом говорится в заявлении CSI Sports от 25 ноября.

Мейвезер объявил о планах встретиться с Гарсией в феврале в публикации в социальных сетях 1 ноября. В том же сообщении он анонсировал выставочный бой с австралийским боксёром Мэтти Флойдом, который должен пройти 19 декабря в Бангкоке и стать подготовкой к поединку с Гарсией.

CSI Sports подала в суд на Мейвезера, обвинив его в нарушении контракта, предоставляющего компании эксклюзивные права на организацию его боёв с Мэнни Пакьяо и Майком Тайсоном.

«У Флойда Мейвезера есть договорные обязательства перед CSI Sports/FIGHT SPORTS, которые необходимо выполнить, прежде чем можно будет рассматривать возможность боя с Райаном Гарсией. Поэтому поединка с Гарсией 6 февраля или позднее не будет, пока Мейвезер не исполнит свои обязательства перед CSI. Это подтверждено в ходе общения CSI с адвокатом Гарсии и его промоутером», — говорится в заявлении компании.

В CSI Sports также сообщили, что их юридические команды в Нью-Йорке, Бангкоке и австралийском Перте предпринимают необходимые меры для защиты договорных прав организации. По словам представителей компании, они намерены не допустить участия Мейвезера в других поединках до выполнения им обязательств.

Ранее CSI Sports уже добилась мер против проведения выставочного боя Мейвезера с греческим кикбоксёром Майком Замбидисом, запланированного на 27 июня. В итоге поединок был отмен