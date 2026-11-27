В Netflix отредактировали документалку о Фьюри после слов его жены о шизофрении

Руководство сервиса Netflix приняло решение отредактировать документальный фильм о прославленном британском боксёре и бывшем чемпионе мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории Тайсоне Фьюри после слов его супруги Пэрис Фьюри о психических проблемах и шизофрении, появившихся у спортсмена в 2015 году после победы над Владимиром Кличко.

«После новой информации, которой поделилась семья относительно официального диагноза Тайсона в области психического здоровья, мы совместно с ними обновили документальный фильм соответствующим образом перед премьерой», — приводит слова представителя Netflix издание ВВС.

В пятницу, 27 ноября, стало известно о том, что Британский совет по контролю за боксом (BBBofC) за две недели до поединка с Энтони Джошуа назначил специальную медицинскую проверку для Фьюри.