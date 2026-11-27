28-летний чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец Райан Гарсия высказался о возможности повторного поединка с соотечественником Девином Хейни, с которым встречался в апреле 2024 года.

«Если мы с Девином Хейни когда-нибудь проведём реванш, то будем проходить тестирование ВАДА. Если не будет ВАДА, мы даже не будем драться. Мы не можем даже обсуждать это. Посмотрите, как теперь всё поменялось местами», — приводит слова Гарсии издание The Ring.

После боя с Хейни в апреле 2024 года в пробе Гарсии обнаружили остарин. Первоначальный результат поединка, в котором Райан одержал победу решением большинства судей, впоследствии изменили и признали бой несостоявшимся. Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк также дисквалифицировала боксёра на один год.