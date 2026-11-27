Емельяненко заявил, что в UFC отказались подписывать Немкова из-за принадлежности к России

50-летний легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко сообщил, что руководство промоушена UFC отказалось подписывать контракт с его подопечным, а также бывшим чемпионом Bellator и PFL соотечественником Вадимом Немковым из-за его принадлежности к России и высоких навыков в ММА.

«UFC не захотели его брать, кстати. Сказали: «Нам российский чемпион не нужен. Мы знаем, что Вадим может вынести тяжёлый вес», – приводит слова Емельяненко ТАСС.

В своём профессиональном рекорде Немков имеет 20 побед, три поражения, а один поединок был признан несостоявшимся. Является пятикратным чемпионом России по боевому самбо. Вадим побеждал таких бойцов, как Райан Бейдер, Кори Андерсон, Йоэль Ромеро, Фил Дэвис, и многих других.