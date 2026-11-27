Ислам Махачев: в Америку — только сделать бой и обратно. Не хотел бы там жить, работать

35-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев заявил, что не думает надолго переезжать жить в США.

«В Америку – только сделать бой и обратно. Не хотел бы там жить, оставаться и тем более работать. Зарабатывать можно, как сейчас, но на этом всё», — приводит слова Махачева портал «Матч ТВ».

На данный момент Махачев идёт на серии из 17 побед в UFC. Всего на счету российского бойца 29 побед и одно поражение. Ислам последний поединок провёл 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Его соперником стал ирландец Иэн Гэрри. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Ислама единогласным решением судей.