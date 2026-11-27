Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером чемпиона UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, отреагировал на требование экс-обладателя титула UFC в категории до 77 кг американца Тайрона Вудли лишить Ислама пояса UFC за неактивность и отказ от поединка с бразильцем Карлосом Пратесом.

«Тайрон Вудли, у которого в ММА к сегодняшнему дню серия из семи поражений подряд, говорит об Исламе Махачеве, у которого серия из 17 побед подряд, который является чемпионом в двух весовых категориях и защитил свой титул в каждой из них. Грустно наблюдать за бывшим чемпионом, который когда-то был значимой фигурой, пытающимся вновь обрести актуальность, проявляя неуважение к другому бойцу, вместо того чтобы праздновать его достижения. Вы говорите, что Ислама следует лишить титула?

При всём уважении у вас, возможно, были одни из худших бизнес-отношений с UFC среди всех чемпионов в истории организации. Теперь же вы критикуете парня, которого считают одним из величайших бойцов всех времён, просто чтобы привлечь к себе внимание. Бывшие чемпионы должны поддерживать других бойцов, а не принижать их, чтобы почувствовать себя лучше. В любом случае надеюсь, вы хорошо провели День благодарения и наслаждались индейкой», — напи