Чемпион UFC в средней весовой категории (до 84 кг) американец Шон Стрикленд отреагировал на обвинение в затормаживании дивизиона, переложив ответственность за отсутствие боёв на руководство промоушена.

Фанат: Пора поговорить об этом. Он тормозит дивизион.

Стрикленд: Расслабься, размазня. Дату выбираю не я, а матчмейкеры UFC.

В профессиональном рекорде Стрикленда в смешанных единоборствах 31 победа (16 были одержаны досрочно) и семь поражений. В ММА американский боец дебютировал в марте 2008 года. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 328, Стрикленд победил раздельным решением судей Хамзата Чимаева.