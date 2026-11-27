Девушка-боец PFL Савичева рассказала, на что потратила первый гонорар в лиге

Боец PFL, выступающая в женском минимальном весе, россиянка Александра Савичева рассказала, на что потратила первый гонорар в лиге.

«Я обещала родителям помочь с ремонтом. Обновила немного технику. Заказали классные шкафы. Хотелось максимально улучшить некоторые комнаты. Посчитали… И половина моего гонорара сразу улетела. А сейчас в Дубае я устроила им шопинг. Не буду скромничать, я люблю потратить гонорары на родителей. Ну и себе что-то купить», — сказала Александра Савичева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Профессиональный рекорд российской спортсменки Александры Савичевой в ММА теперь составляет девять побед, из которых две были одержаны нокаутом, и два поражения. Свой первый поединок в качестве профессионального бойца в смешанных единоборствах россиянка провела 23 сентября 2022 года на турнире RCC Intro 23 в Екатеринбурге.