Действующая обладательница титула WBA Asia в первом полусреднем весе россиянка Азалия Аминева сохранила чемпионский пояс, победив единогласным решением судей (80-72, 80-72, 80-72) представительницу ЮАР Нозипхо Белл. Их противостояние продлилось все восемь раундов и состоялось на турнире IBA.PRO 22 в Уфе.

23-летняя Азалия Аминева является победительницей ЧЕ-2026 по боксу, а также четырёхкратной чемпионкой России. Рекорд Азалии на профессиональном уровне в боксе составляет шесть побед, из которых одна была одержана нокаутом, и ни одного поражения. В 2021 году Аминева стала мастером спорта России международного класса по боксу.