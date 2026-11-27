31-летний кубинский боксёр Энди Крус победил раздельным решением судей (112-114, 116-110, 116-110) россиянина Артура Субханкулова в 12-м поединке, который состоялся в Уфе. Таким образом, кубинец завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе. Для Артура это поражение является первым на профессиональном ринге.

По ходу 12-раундового противостояния Энди Крус дважды отправлял соперника в нокдаун, но бой прошёл всю дистанцию.

Энди Крус дебютировал на профессиональном ринге 15 июля 2023 года. Кубинский боксёр является победителем Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 63 кг. Рекорд Круса в профи составляет восемь побед, из которых четыре были одержаны нокаутом, и одно поражение.