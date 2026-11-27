Непобеждённый боец UFC, выступающий в категории до 93 кг, новозеландец Навахо Стирлинг подтвердил, что не будет драться с одноклубником, а также чемпионом UFC в полутяжёлом весе соотечественником Карлосом Ульбергом, объяснив это тем, что в США всё устроено иначе, чем в Новой Зеландии.

«Да, я бы не стал драться с Ульбергом, здесь, в Новой Зеландии, всё совсем по-другому, не так, как в Америке. Всё по-другому. Я видел, как некоторые высказывались на этот счёт, и это не похоже на то, что происходит в Америке. Я видел, что ATT огромный зал, там много помещений, есть куча спарринг-партнёров и тренеров.

Я могу себе представить, что там было бы нормально драться друг с другом, потому что, скорее всего, к вам приходят разные ребята и тренируются с разными людьми. В Новой Зеландии всё совсем по-другому, у нас сплочённое братство, и всё устроено совсем иначе, но сейчас становится интересно. Я не думал, что так быстро окажусь здесь [в топе рейтинга]. И всё совсем по-другому, потому что Карлос травмирован. Поэтому пока не смог воспользоваться возможностями, которые даёт ему статус чемпиона», — приводит слова Стирлинга портал FOX Sports Australia.