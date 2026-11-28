Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри выразил уверенность в том, что в Великобритании стало небезопасно жить.

— Великобритания стала небезопасной страной, и я вполне готов открыто говорить о том, что меня беспокоит. На мой взгляд, Великобритания окончательно пришла в упадок. Если у тебя есть деньги, имущество, известность или ты просто чем-то выделяешься, тебя могут ограбить, пырнуть ножом, застрелить или убить. Это факт.

— Я довольно известный человек. Со мной пока ничего подобного не случалось… Хотя я не призываю сейчас никого приходить и грабить меня.

— Тогда вот что я тебе скажу. Назови прямо сейчас в этом подкасте свой домашний адрес, и на следующей неделе к тебе явятся грабители. Моего брата ограбили. Меня тоже грабили. И дело вовсе не в этих часах. Большинство футболистов, которых я знаю, тоже становились жертвами ограблений. Кроме того, ко мне каждый день в дом ломилась целая толпа придурков. Там просто невозможно спокойно жить. Никакого покоя, никакой личной жизни. И это опасное место. По-настоящему опасное, — сказал Фьюри в интервью Луи Теру на его YouTube-канале.