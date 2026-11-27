47-летний бывший обладатель титула UFC в категории до 120 кг белорус Андрей Орловский проведёт следующий поединок с чемпионом Misfits Boxing в тяжёлом весе американцем Чейзом ДеМуром. Их противостояние пройдёт по правилам бокса, оно состоится 18 декабря в Нэшвилле (США) и возглавит турнир New Blood. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Фото: Пресс-служба Misfits Boxing

Дебют Андрея Орловского в профессиональных ММА состоялся 9 апреля 1999 года в Санкт-Петербурге на турнире M-1, где он уступил нокаутом в первом раунде Вячеславу Дацику. Его профессиональный рекорд в ММА составляет 34 победы, из которых 17 были одержаны нокаутом, 24 поражения, а два поединка были признаны несостоявшимся.

Чейз ДеМур в декабре 2025 года защитил пояс, победив Эндрю Тейта решением большинства судей.