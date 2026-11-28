Российская спортсменка Александра Савичева, выступающая в женском минимальном весе PFL, рассказала о подготовке к поединкам и защите от рассечений.

«Именно в этом бою я и думала, что у меня самый высокий риск получения сечки. Девочка — чемпионка по тайскому боксу. Она часто секла своих соперниц с локтей. Но у меня страха нет никакого. Если уж так получится, так получится. Я просто делаю всё, чтобы этого не было. Я очень много внимания уделяю защите головы. Делаю связки, защитные действия, атакую через фейки. Реально хочу сохранить своё лицо и здоровье. Хотя в предыдущем поединке мне сломали нос.

Я ничего не боюсь, сама выбрала этот спорт. Меня даже подкупает, что все боятся за моё лицо. А у меня есть мотивация показать, что можно побеждать, сохраняя его без урона», — сказала Савичева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.