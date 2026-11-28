Мокаев и Магомедшарипов проведут схватки по BATTLE джиу-джитсу на турнире ACBJJ 24

В Дубае, ОАЭ, 20 декабря состоится турнир ACBJJ 24, в рамках которого запланированы два поединка по правилам BATTLE джиу-джитсу. В соглавном событии вечера бывший боец UFC Мухаммад Мокаев встретится с Санжаром Закировым. На кону в этой схватке будет стоять титул.

Также в рамках турнира состоится противостояние между Мухаммадом Наимовым и бойцом PFL Хасаном Магомедшариповым.

Кроме того, с 11 по 14 декабря в Дубае пройдёт открытый чемпионат мира ACBJJ по бразильскому джиу-джитсу в разделах Gi и No-Gi. Соревнования примет комплекс Hamdan Sports Complex. К участию допускаются спортсмены всех национальностей и стран.