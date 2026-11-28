Мария Карабанова, тренер российского боксёра Артура Субханкулова, рассказала о проблемах, с которыми спортсмен столкнулся во время подготовки к поединку с кубинцем Энди Крусом за титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе.

«Я бы променяла любую победу только на то, чтобы мой боксёр никогда не оказывался на настиле. Это меня расстраивает гораздо больше, чем что‑либо другое. Я очень горжусь Артуром. Это мой боец, который дрался за титул чемпиона мира. Я считаю, он показал достойный бой, но он не показал всё то, на что он на самом деле способен, был способен и, наверное, способен сейчас.

Я всегда перед ним извиняюсь, когда в бою происходят какие‑то такие моменты или если нам не отдают победу, если он проигрывает, потому что на самом деле это самый крепкий мужчина, которого я встречала в своей жизни, и это самый крепкий боксёр, он настоящий боец, у него стержень. В общем, если кто‑то и виноват здесь, то, скорее всего, я.

Артур был хорошо готов. Но сейчас уже можно сказать. У него во время подготовки была серьёзная травма. Перед последним спаррингом у него был надрыв мышцы в плече. И он неделю ра