Экс-чемпион WBC Youth, а ныне заместитель генерального директора Ural FC Владимир Мышев прокомментировал бой между российским боксёром Артуром Субханкуловым и кубинцем Энди Крусом за титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе.

«Как и говорил перед боем, Энди Крус являлся фаворитом в этом поединке. В принципе, он довольно комфортно вёл бой, несмотря на активное и мужественное сопротивление Артура. Также добавлю, что совершенно не понимаю счёт судьи, который отдал победу Артуру. При всём уважении, думаю, победа Круса была очевидной. В любом случае это отличный опыт и хорошая проверка для Артура. Уверен, впереди его ещё ждут большие бои», — рассказал Мышев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.