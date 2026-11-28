В ночь на 28 ноября в возрасте 38 лет скончался действующий рестлер WWE Джермейн Хейли, известный под псевдонимом Бронсон Рид. Причина смерти — последствия травм, полученных на шоу.

«WWE с прискорбием сообщает, что Джермейн Хейли, также известный как Бронсон Рид, скончался сегодня в возрасте 38 лет из-за медицинских осложнений. Джермейн был колоритной фигурой в WWE, но, что важнее, он был феноменальным человеком, преданным семьянином и любимым коллегой.

Наши мысли и глубочайшие соболезнования — со всей семьёй Джермейна, включая его беременную жену Пейдж, их дочь, а также со всеми его друзьями, коллегами и фанатами», — говорится в заявлении промоушена.

У рестлера осталась беременная супруга и дочь.

В последний раз Хейли появлялся в WWE на шоу Crown Jewel в Саудовской Аравии, где после поединка своей группировки The Vision вступил в драку за пределами ринга с Оба Феми, завершившим карьеру Брока Леснара. Оба бросил Бронсона с рампы на деревянные столы, где австралиец неудачно приземлился и получил перелом рёбер, прокол лёгкого и разрыв почки. С тех пор рестлер находился в больнице Аравии под присмотром врачей.

Роковой приём, полученный Ридом Фото: wwe.com

Также на сегодняшнем хаус-шоу WWE почтили память рестлера 10 ударами колокола.