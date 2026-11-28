Царукян объяснил, почему Топурия не проведёт с ним борцовскую схватку в RAF

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян, представляющий Армению и Россию, высказался о возможной борцовской схватке с бывшим чемпионом UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузином Илией Топурией.

«Схватка с Топурией? Нет, он боксёр. Он не будет со мной бороться. Ислам — да. Ислам [Махачев], Усман [Нурмагомедов] — скорее всего», — сказал Царукян на пресс-конференции RAF.

Арману Царукяну 30 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 24 победы, из которых 16 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Бэтмен дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.