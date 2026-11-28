Боец PFL, выступающая в женском минимальном весе, россиянка Александра Савичева прокомментировала драку между Усманом Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили в отеле Абу-Даби.

«Мне кажется, все даже забыли, что у нас скоро и PFL, и UFC. Номерной турнир с боями за чемпионские титулы. Все говорили только об этом. Не знаю, что можно было так долго мусолить. Мне не очень понравилась эта ситуация. Арабские Эмираты уважаю за порядок, отношение к туристам, людям. Они требовательно заставляют уважать правила и законы в их стране. Признаюсь честно, я не могу надеть там короткие шорты, хотя там жарко. А пойти и подраться в отеле, на камеру… Бойцам такого высокого уровня. Я не хочу судить. Понятное дело, что у них есть свои личные конфликты. Решайте вопросы как угодно, но не здесь и сейчас, не в этой стране. Хотите, выезжайте в Дагестан, в лес, в пустыню. Мне не понравилась эта ситуация. Надеюсь, все побыстрее перестанут об этом говорить.

Шумело очень сильно. Были завязаны спортсмены мирового уровня. Всё это было очень некрасиво. Со временем поутихли эмоции. Но в социальных сетях люди по-прежнему пишут на эту тему», — сказала Александра Савичева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.