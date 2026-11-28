28-летняя представительница промоушена PFL, выступающая в женском минимальном весе, россиянка Александра Савичева рассказала, как пообщалась с 50-летним легендарным российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко после своей победы над новозеландкой Джасинтой Остин на турнире PFL в Абу-Даби 14 ноября.

«После боя пообщалась с Фёдором Емельяненко. Он поздравил после боя, дал комментарии, корректировки. Интересно было послушать. С Исламом Махачевым хотелось сфотографироваться. Но я его не увидела», — сказала Александра Савичева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.