Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян, представляющий Армению и Россию, высказался о титульной гонке в дивизионе.

«Следующим я дерусь за пояс UFC в лёгком весе. Я не знаю, может, они хотят сделать какой-то другой дивизион или что-то в этом роде, но в лёгком весе следующим за титулом иду я. И если [Джастин] Гейджи хочет драться с Волкановски, ему придётся отказаться от титула и провести случайный бой, понимаете, без титула, потому что я первый в списке претендентов, и в UFC мне сказали, что я буду следующим драться за пояс. И я не думаю, что они пойдут на что-то другое», — приводит слова Царукяна MM Fighting.