В пятницу состоялась церемония взвешивания участников главного поединка боксёрского вечера, который состоится сегодня, 28 ноября, в Дюссельдорфе, Германия, 34-летнего чемпиона в тяжёлом весе Агита Кабайела и 42-летнего албанца Нельсона Хисы.

Нельсон оказался тяжелее чемпиона на 6 кг, показав на весах 113,1 кг. Вес Кабайела составил 106,9 кг.

Оба спортсмена подошли к титульному поединку в статусе непобеждённых. Для Агита эта защита будет первой в звании полноценного чемпиона WBC после того, как непобеждённый Александр Усик отказался от своих чемпионств.

Поединок Агита и Нельсона начнётся ближе к полуночи.