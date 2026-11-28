Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF и The Ring в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол назвал трёх любимых боксёров XXI века.

«Три любимых боксёра XXI века… Наверное, это будут: разумеется, Рой Джонс — мой один из вообще любимых боксёров; конечно же, это [Мэнни] Пакьяо. И, наверное, по своему рекорду, по тому, как провёл так карьеру гладко — это будет Флойд [Мейвезер]», — приводит слова Бивола RCC.

В профессиональном рекорде Дмитрия в боксе 25 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и одно поражение. В последнем поединке, который состоялся 30 мая в Екатеринбурге, Бивол разделил ринг с представителем Германии Михаэлем Айфертом. Их противостояние продлилось все 12 раундов и завершилось победой Дмитрия единогласным решением судей.