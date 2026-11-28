В ночь на 29 ноября в Хьюстоне (США) на стадионе «Дайкин Парк» состоится очередное крупное реслинг-событие промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) под названием Survivor Series: WarGames. Начало основной части шоу запланировано на 2:00 мск. Посмотреть шоу можно будет на платформах Netflix и Peacock.
WWE Survivor Series: WarGames. Кард шоу:
1. Роман Рейнс, Джей Усо, Джимми Усо, Соло Сикоа и Джейкоб Фату против группировки «946» (Ройс Кис, Бронко Нима, Кармело Хэйс, Круз Монтана и Лусьен Прайс — мужской матч по правилам War Games.
Фото: wwe.com
2. Лив Морган (женская чемпионка Raw) против Бекки Линч — титульный поединок.
3. Команда США (Коди Роудс, СМ Панк, Эл Эй Найт, Сет Роллинс и Дже'Вон Эванс) против команды Мексики (Рей Мистерио, Пента, Рей Финикс, Драгон Ли и Эль Гранде Американо) — командный матч пять на пять. Для победы нужно удержать каждого соперника. Удержанный рестлер покидает поединок.
4. Шарлотт Флэр, Алекса Блисс, Стефани Вакер, Тейтум Паксли и Бэйли против Джейси Джейн, Фэллон Хенли, Лайни Рид, Джейд Каргилл и Мичин — женский матч по правилам War Games.
Фото: wwe.com
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