28-летняя представительница промоушена PFL, выступающая в женском минимальном весе, россиянка Александра Савичева рассказала о своей цели стать чемпионкой.

«Когда я подписалась с PFL, у меня не было мысли пересидеть. У меня есть цель! Я буду чемпионкой PFL. Мечта о поясе UFC – масштабная. И я смирилась с тем, что быстро реализовать её не получится. Я иду спокойно, шаг за шагом. И если у меня есть шанс проявить себя в PFL, я хочу быть лучшей. Сделаю всё, чтобы стать чемпионкой», — сказала Александра Савичева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Профессиональный рекорд российской спортсменки Александры Савичевой в ММА теперь составляет девять побед, из которых две были одержаны нокаутом, и два поражения. Свой первый поединок в качестве профессионального бойца в смешанных единоборствах россиянка провела 23 сентября 2022 года на турнире RCC Intro 23 в Екатеринбурге.