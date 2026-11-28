Фото: актуальная форма Сергея Павловича за две недели до боя с Перейрой

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович опубликовал в социальных сетях фотографии, на которых видна его актуальная форма за две недели до поединка с бывшим чемпионом UFC в среднем и полутяжёлом весе, а также претендентом на чемпионство в тяжёлом дивизионе бразильцем Алексом Перейрой.

Фото: Из личного архива Сергея Павловича

Фото: Из личного архива Сергея Павловича

Фото: Из личного архива Сергея Павловича

Поединок Перейры и Павловича запланирован на 12 декабря. Россиянин в последнем бою нокаутировал Таллисона Тейшейру в первом раунде. На его счету 17 побед нокаутом.

Перейра свой последний поединок провёл на турнире в Белом доме, где проиграл единогласным решением Сирилю Гану в бою за звание чемпиона в тяжёлом весе.