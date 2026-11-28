Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузин Илия Топурия высказался о прославленном австралийском чемпионе UFC в полулёгком весе Александре Волкановски.

«Какой один из моих любимых моментов Волка? У него много великих моментов внутри и за пределами октагона, но я бы сказал, что одним из них мог бы быть тот, когда он появился в образе старика на пресс-конференции. Его последний бой против Мовсара [Евлоева] — он просто превзошёл его классом. У него так много легендарных моментов. Поздравляю, Волк. Мы любим тебя. Мы уважаем тебя. Продолжай, брат», — приводит слова Топурии Engage в социальной сети Х.