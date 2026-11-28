28-летняя представительница PFL, выступающая в женском минимальном весе, россиянка Александра Савичева заявила о готовности стать лицом промоушена.

«Моя политика продвижения себя заключается в создании собственного бренда. Сейчас недостаточно быть просто хорошим спортсменом. Ты должен быть хорошим проектом, чтобы лига была в тебе заинтересована. Это влияет на цифры твоего контракта. А финансовое вознаграждение – это важно. Нужно быть интересным. Чтобы публика хотела следить за тобой, узнавать про тебя. Рынок профессиональных боёв устроен так. Мы работаем в этом направлении. Я изучаю язык, стараюсь постоянно разговаривать на английском и русском. Мне кажется, я могу стать будущим лицом PFL. Почему нет?» — сказала Савичева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.